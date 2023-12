Bolsas de NY fecham em baixa modesta, mas confirma 2023 de ganhos robustos e Nasdaq em destaque

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/12/2023 - 18:31 Para compartilhar:

Os mercados acionários de Nova York tiveram queda modesta, nesta sexta-feira, 29, no último pregão do ano, com negociações reduzidas entre os feriados, o que não impediu um 2023 forte. A expectativa por cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) apoiou o bom humor na reta final do ano, com a economia ainda em ritmo razoável, e analistas acreditam que o movimento de alta pode ainda prosseguir no início de 2024, mesmo com gradual desaceleração na atividade.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,05%, em 37.689,54 pontos, o S&P 500 caiu 0,28%, a 4.769,83 pontos, e o Nasdaq recuou 0,56%, a 15.011,35 pontos. Na comparação semanal, o Dow Jones subiu 0,81%, o S&P 500 teve alta de 0,32% e o Nasdaq, de 0,12%. No mês, houve ganhos de 4,84%, 4,42% e 5,52%. Já em todo o ano de 2023, o Dow Jones avançou 13,70%, o S&P 500 teve ganho de 24,23% e o Nasdaq, de 43,42%.

O sinal negativo foi visto na grande maioria dos setores hoje, com serviços de comunicação entre os mais pressionados, mas em vários casos movimentos contidos. Entre ações de peso, Apple caiu 0,54%, Amazon perdeu 0,94%, Chevron recuou 0,45% e JPMorgan teve baixa de 0,12%. Já Boeing avançou 0,12%, após a empresa informar que todas as suas aeronaves que estão com companhias da China voltaram a operar, após as interrupções causadas desde dois acidentes fatais com o 737 MAX em 2019.

