Bolsas de NY fecham em baixa, em dia volátil, de olho em atividade e Fed

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quarta, 6, em uma sessão que contou com volatilidade, após abrirem em alta com impulso de indicadores da economia americana. As perspectivas de que a desaceleração da economia americana apoie corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) foram o grande tema da sessão, mas o otimismo reduziu com o passar do tempo. Entre setores, a maior queda foi outra vez de energia, pressionado pela baixa do petróleo.

O índice Dow Jones caiu 0,19%, aos 36.054,43 pontos, o S&P 500 recuou 0,39%, aos 4.549,34 pontos e o Nasdaq fechou em queda de 0,58%, aos 14.146,71 pontos.

Segundo relatório ADP, o setor privado dos Estados Unidos gerou 103 mil vagas de trabalho em novembro, bem abaixo do consenso de analistas ouvidos pela FactSet, de 120 mil. Embora acompanhado de perto pelo mercado, a Pantheon alerta que o ADP é “profundamente não confiável” como parâmetro para monitorar a situação do mercado de trabalho ou prever o resultado do principal relatório de empregos dos EUA, o payroll, que será divulgado na sexta-feira.

Entre as empresas, a Exxon Mobil caiu 1,32%, acompanhando o recuo do barril, com o WTI ficando abaixo dos US$ 70 pela primeira vez desde junho. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse hoje que a empresa ainda espera fornecer processadores de última geração para a China, dias depois da secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, alertar as empresas norte-americanas contra as vendas de chips habilitadores de inteligência artificial para o país em nome da segurança nacional. As ações da companhia caíram 2,28%.

Já o McDonald’s está entrando no período de crescimento mais rápido da história, com planos de abrir cerca de 10 mil novos restaurantes nos próximos quatro anos. A empresa pretende operar 50.000 lojas até o final de 2027. Os papéis da empresa subiram 0,11%.

