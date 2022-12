Bolsas de NY fecham em baixa em dia marcado por dados e expectativa com Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2022 - 18:26 Compartilhe

Os mercados acionários de Nova York fecharam em baixa nesta segunda-feira, 5, em sessão marcada pela publicação do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês), dados de encomendas à indústria e nas perspectivas de uma recessão nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones fechou em baixa 1,40%, aos 33947,10 pontos, o S&P 500 caiu 1,79%, aos 3998,84 pontos e o Nasdaq recuou 1,93%, aos 11239,94 pontos.

Para a Oxford Economics, o avanço no PMI de serviços dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) não significa que a economia esteja imune a desafios. “A atividade no setor de serviços está resiliente por enquanto, mas é apenas questão de tempo até que a política monetária restritiva do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) empurre a economia para uma recessão”, analisa.

Outros PMIs do país publicados nesta segunda pela S&P Global indicaram uma contração nas atividades. Dados das encomendas à indústria nos Estados Unidos acima do esperado pelo mercado também ficaram no radar de investidores.

Segundo análise da CMC Markets, os mercados ainda estão reagindo aos dados do payroll, publicado na última sexta-feira e que indicaram um mercado de trabalho mais forte, o que pode significar em mais altas de juros para o controle da inflação.

Dirigentes do Fed seguem no período de silêncio devido à reunião da próxima semana para determinar a nova alta de juros. Segundo ferramenta do CME, havia uma chance de 74,7% da alta ser de 50 pontos-base (pb), um número menor que os 78,2% registrados na última sexta-feira, 2.

A Salesforce segue como destaque negativo, fechando em baixa de mais de 7%. Após a saída do co-CEO na semana passada, os investidores foram surpreendidos com a notícia de que o diretor-presidente e cofundador do Slack, Stewart Butterfield, pretende sair da companhia. Outra queda relevante foi a da Zscaler, que fechou em baixa de mais de 6%, estendendo perdas dos últimos dias, após ter mostrado uma inclinação conservadora, à medida que vem levando mais tempo para fechar negócios.

As ações da Tesla despencaram 6,37% com a informação de que a empresa planeja cortar a produção de dezembro do Modelo Y em sua fábrica de Xangai em mais de 20%. Já as da Apple baixaram 0,80% depois que o The Wall Street Journal relatou que a empresa acelerou os planos de transferir parte da produção para fora da China.

