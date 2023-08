Bolsas de NY fecham em baixa, diante de cautela com CPI dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2023 - 17:48 Compartilhe

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quarta-feira, 9, com sentimento de cautela aguçado na véspera da publicação do índice de preços do consumidor (CPI, na sigla em inglês).

O índice Dow Jones fechou com baixa de 0,54%, aos 35.123,36 pontos; o S&P 500 cedeu 0,70% aos 4.467,71 pontos; e o Nasdaq perdeu 1,17%, aos 13.722,02 pontos.

“Os mercados de ações se recuperaram um pouco nesta quarta-feira, no que foi um dia de notícias relativamente lento, com os investidores provavelmente já de olho na leitura de inflação dos EUA de amanhã”, escreveu o analista da Oanda Craig Erlam.

O presidente da Navellier, Louis Navellier, comentou ainda que as ações parecem finalmente ter feito uma pausa após sete meses de rali. “É difícil para os investidores ficarem muito surpresos”, afirmou, acrescentando que espera uma retração de 5% a 10% no mercado.

Entre os subíndices do S&P 500, o de tecnologia registrou maior retração (-1,51%). A Nvidia recuou 4,72%, puxando a queda do Nasdaq, após anunciar na terça nova configuração de chip voltada para inteligência artificial (IA). Outros pares do segmento de semicondutores também figuraram entre as maiores perdas do índice, como Broadcom (-3,67%), Marvell Technology (-3,26%) e Advanced Micro Devices (-244%).

A Tesla cedeu 3% na sua quarta sessão consecutiva de baixa, ainda na esteira da renúncia do ex-CFO Zach Kirkhorn. A Rivian, também fabricante de veículos elétricos, perdeu 9,88% após reportar prejuízo de US$ 1,08 por ação.

A companhia de transporte Yellow teve operações suspensas após recuar 44,8% em meio à processo de recuperação judicial e depois de divulgar balanço trimestral, no qual reportou prejuízo de 14,7 milhões. Já a WeWork despencou 38% depois de alertar que tem dúvidas sobre sua capacidade de permanecer em operação.

Na outra ponta, o setor de energia avançou 1,22% no S&P 500, em meio à alta no preço do petróleo. A petrolífera ExxonMobil ganhou 1,70%.

