Bolsas de NY fecham em baixa, com Fed, China e greve de ferroviários nos EUA

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta segunda-feira, 21, na expectativa pela publicação da ata da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), enquanto investidores monitoram uma possível greve de ferroviários nos Estados Unidos e o aumento de casos de covid-19 na China.

O índice Dow Jones caiu 0,13, aos 33.700,28 pontos, o S&P 500 caiu 0,39%, aos 3.949,94 pontos e o Nasdaq recuou 1,09%, aos 11.024,51 pontos.

Segundo Edward Moya, da Oanda, investidores colocaram um pé no freio após a possibilidade de uma greve massiva dos trabalhadores de ferrovias nos Estados Unidos, o que causaria um golpe na cadeia de suprimentos e poderia pressionar a inflação, por consequência, o Fed no que diz respeito a juros.

A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, destacou nesta segunda-feira que seria razoável ter juros entre 4,75% e 5,25%. No fim de semana, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, comentou que a batalha contra a inflação “provavelmente ainda tem um longo caminho a percorrer”.

O CME Group apontava nesta tarde chance de 80,6% do Fed elevar as taxas de juros em 50 pontos-base (pb) na sua reunião de dezembro. Para a CMC Markets, a ata do Fed deve revelar melhor as intenções do banco central de desacelerar o ritmo de futuras altas nas taxas.

Além disso, o aumento do número de casos de covid-19 na China, que registrou nesta segunda-feira sua primeira morte pela doença em quase seis meses, diminuiu o apetite dos investidores, segundo Moya.

Ele ainda destaca que o apetite de risco foi afetado pelas preocupações geopolíticas envolvendo ataques russos ao suprimento de energia nuclear da Ucrânia.

Um destaque entre as empresas desta segunda-feira foi a Walt Disney que fechou em alta de mais de 6% após a empresa anunciar mudança de comando.

