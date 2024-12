Bolsas de NY fecham em baixa após recordes recentes e à espera do payroll

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2024 - 18:36 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York fecharam em baixa, após renovarem recordes de fechamento na sessão anterior. S&P 500 e Nasdaq chegaram a renovar as máximas intraday, mas terminaram o dia com leves recuos. Investidores aguardam a divulgação do payroll nesta sexta-feira, que pode dar referências para os próximos passos do Federal Reserve (Fed) no seu ciclo de corte de juros.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,55%, a 44.765,71 pontos. O S&P 500 caiu 0,19%, a 6.075,11 pontos e o Nasdaq recuou 0,18%, a 19.700,26 pontos.

Após o resultado fora do esperado de outubro, a economia dos Estados Unidos criou 200 mil empregos em novembro, de acordo com a mediana de 27 analistas consultados pelo Projeções Broadcast. Caso se confirme, o número representará uma forte recuperação, depois da criação de apenas 12 mil postos no mercado de trabalho no mês anterior, quando o levantamento sofreu o baque da passagem de dois furacões e greves, em especial, na Boeing, que é uma das maiores empregadoras do país.

As ações da UnitedHealth derreteram 5,21% e responderam pela maior queda porcentual do Dow Jones em meio aos desdobramentos da execução do CEO da empresa Brian Thompson na frente de um hotel em Manhattan na véspera.

Entre as empresas, a Tesla subiu 3,23%, em dia que a fabricante de veículos elétricos revelou mais detalhes sobre seu robotáxi, o Cybercab. Já a Synopsys caiu 12,4% depois que a fornecedora de software de design de semicondutores divulgou projeções abaixo das estimativas dos analistas. A Synopsys disse que espera lucro ajustado entre US$ 2,77 e US$ 2,82 por ação – abaixo das estimativas dos analistas de US$ 3,52 – sobre receitas de US$ 1,44 bilhão a US$ 1,47 bilhão, que ficaram abaixo das estimativas de US$ 1,64 bilhão.

A American Airlines subiu 16,8% depois que a companhia aérea disse que espera lucros ajustados no quarto trimestre entre US$ 0,55 e US$ 0,75 centavos, acima da previsão anterior de entre US$ 0,25 centavos e US$ 0,50. A orientação atualizada foi superior ao consenso de Wall Street de US$ 0,39. A empresa citou uma melhoria no ambiente de preços e receitas desde que sua orientação anterior foi emitida em outubro.

