Bolsas de NY fecham em baixa após Fed manter juros, mas sinalizar política restritiva à frente

As bolsas de NY fecharam em queda nesta quarta-feira, 20, com deterioração das ações de tecnologia na reta final do pregão, após o Federal Reserve (Fed) decidir manter juros, mas sinalizar chance de mais aperto monetário este ano.

O índice Nasdaq caiu 1,53%, para 13469,13 pontos, enquanto o Dow Jones recuou 0,22%, aos 34440,88 pontos, e o S&P 500 baixou 0,94%, para 4402,20 pontos.

Como esperado, o Fed manteve a taxa básica no intervalo entre 5,25% e 5,50%, mas o gráfico de pontos indicou que 12 dos 19 dirigentes esperam uma alta de 25 pontos-base até o fim de 2023.

Na coletiva após a decisão, o presidente do banco central americano, Jerome Powell, ponderou que a manutenção não significa que houve uma definição sobre o pico dos juros. Powell também ressaltou que a política precisará ficar restritiva por um tempo para garantir o controle da inflação.

O Citi definiu o tom do Fed como “inequivocamente hawkish”, uma vez que houve crescimento na mediana para a taxa básica à frente. “Os cortes dos juros só parecerão prováveis quando houver sinais mais claros de abrandamento dos mercados de trabalho, juntamente com uma inflação mais baixa e sustentada”, afirma.

Na esteira do anúncio, o juro da T-note de 2 anos alcançou valor máximo desde 2006, em um movimento que penaliza principalmente os papéis do setor tecnológico. Apple encerrou em baixa de 2%, Alphabet perdeu 3,12% e Microsoft cedeu 2,40%. Bancos também enfrentaram pressão: Goldman Sachs se desvalorizou 1,52% e Morgan Stanley, 1,55%.

