Bolsas de NY fecham em alta; S&P e Nasdaq registram maior ganho anual desde 2013

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 31, último pregão de 2019, após terem operado em território negativo na maior parte do dia, em meio à baixa liquidez antes do Ano Novo e realização de lucros.

O índice Dow Jones subiu 0,27%, a 28.538,24 pontos, com alta anual de 22,34%; o S&P 500 avançou 0,29%, a 3.230,77 pontos, com alta de 28,88% em 2019, a maior desde 2013; e o Nasdaq registrou ganho de 0,30%, a 8.972,60 pontos, com alta anual de 35,23%, também a maior em seis anos.

Na avaliação de Kathy Lien, analista do BK Asset Management, o ano que termina hoje foi movimentado para os mercados financeiros. “As maiores forças motrizes foram guerra comercial entre Estados Unidos e China, o Brexit e os movimentos recordes nas ações dos EUA”, afirma. Segundo ela, “seria de se esperar que esses desenvolvimentos políticos deixassem os investidores nervosos e reduzissem as ações, mas todos os principais índices em todo o mundo obtiveram ganhos”.

Nas últimas semanas, as bolsas de Nova York registraram recordes sucessivos de fechamento, após Washington e Pequim terem anunciado a conclusão da chamada “fase 1” do acordo comercial entre os dois países. Hoje, o presidente americano, Donald Trump, informou por meio de sua conta oficial no Twitter que o pacto preliminar entre as duas maiores economias do mundo será assinado no dia 15 de janeiro, em uma cerimônia na Casa Branca.

O entendimento entre as potências deve gerar mais otimismo no mercado acionário no próximo ano, segundo a LPL Financial Research. “Acreditamos que o mercado em alta pode durar pelo menos até 2020, e esperamos que o S&P 500 suba dos níveis atuais à medida que os ganhos aumentam”, comenta a corretora em relatório.

As eleições presidenciais nos EUA também devem afetar os mercados acionários, lembra Lien, do BK Asset Management. “Uma das maiores ‘realizações’ do presidente Trump em 2019 é o recorde de ações nos EUA e ele sabe que sua aposta na reeleição será morta por uma queda nas ações”, afirma.

Hoje, o subíndice do setor de materiais do S&P 500 liderou os ganhos (+0,75%), seguido pelo do setor de energia (+0,68%) e pelo do setor imobiliário (0,64%). Entre as ações importantes negociadas em Wall Street, a Apple subiu 0,73%, com ganho anual de 88,10%, o Facebook avançou 0,41%, com alta de 56,57% em 2019, e o J.P. Morgan obteve ganho de 0,56%, com avanço de 46,14 no ano. (Com informações da Dow Jones Newswires)