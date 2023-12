Bolsas de NY fecham em alta, seguindo rali com impulso de queda nos juros dos Treasuries

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/12/2023 - 18:29 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta, 27, em uma sessão em que ganharam impulso com a queda dos juros dos Treasuries, e que foi marcada pela volatilidade em um dia de menor liquidez. O menor volume em virtude dos feriados de final de ano persiste, mas o noticiário vem sendo agitado para alguns papéis.

O índice Dow Jones subiu 0,30%, aos 37.656,52 pontos. O S&P 500 teve alta de 0,14%, para 4.781,58 pontos e o Nasdaq avançou 0,16%, aos 15.099,18 pontos.

Presidente da consultoria Navellier, Louis Navellier acredita que o mercado de ações americano está posicionado para despontar no ano que vem. De acordo com ele, a queda nos rendimentos dos Treasuries, os lucros anuais das empresas de Wall Street, a postura relaxada do Fed, o ressurgimento do crescimento econômico, o domínio dos EUA na produção de energia e as eleições presidenciais americanas fomentam condições para um 2024 “explosivo”.

Segundo a Bloomberg, a Tesla está se preparando para lançar uma versão renovada do sucesso Modelo Y em sua fábrica em Xangai, à medida que rivais domésticos aceleram o lançamento de produtos em meio à competição acirrada. A fabricante de automóveis elétricos está atualmente conduzindo trabalhos de preparação na China para seu veículo utilitário esportivo Y atualizado e a produção em massa pode começar em meados de 2024. Hoje, a Tesla teve alta de 1,89%.

A ação da Apple subiu 0,07%. Hoje, um tribunal de apelações dos EUA suspendeu temporariamente a decisão de uma agência federal americana que proibia a venda de relógios da Apple por suposta violação de patente. A suspensão vale até que o tribunal conclua sua avaliação sobre o caso e permite que a empresa retome – por ora – as negociações dos seus dois principais modelos de smartwatches.

Seguindo alta nas principais criptomoedas, empresas que operam no setor tiveram fortes altas. Bit Digital (+18,57%) e Coinbase (+7,67%) foram destaques.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias