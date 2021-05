Bolsas de NY fecham em alta, reagindo após perdas recentes

As bolsas de Nova York registraram ganhos nesta quinta-feira, recuperando parte das perdas do restante da semana até agora. O setor financeiro liderou as altas, mas a grande maioria dos outros setores também subiu, com a exceção do de energia, em jornada negativa para o petróleo.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,29%, em 34.021,45 pontos, o S&P 500 subiu 1,22%, a 4.112,50 pontos, e o Nasdaq avançou 0,72%, a 13.124,99 pontos.

Nesta quinta-feira, o índice de preços ao produtor (PPI) nos EUA superou as expectativas na leitura de abril, como tinha ocorrido com a inflação ao consumidor na quarta, porém isso não teve grande impacto nesta quinta nas bolsas. O NatWest comenta que os mercados reverteram boa parte das movimentações da quarta-feira, em meio a indicadores.

Além do PPI, foi informado que os novos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA recuaram 34 mil na semana, a 473 mil, ante previsão de 500 mil dos analistas.

Ainda no noticiário, autoridades nos EUA flexibilizaram as regras para pessoas totalmente vacinadas no país, liberando-as inclusive de máscaras em locais fechados, com a exceção de viagens. A retomada da economia tende a apoiar o mercado acionário, embora os riscos à inflação tenham ficado em foco em dias recentes.

Entre os bancos, JPMogan subiu 2,57% e Citigroup, 1,43% nesta quinta. Entre outras ações importantes, Apple subiu 1,79% e Alphabet, 1,31%, enquanto Boeing fechou em alta de 0,84%. Já Chevron e Exxon Mobil recuaram 0,64% e 1,23%, respectivamente.

