Bolsas de NY fecham em alta, reagindo a anúncios de Trump sobre tarifas a aço e alumínio

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 10, com destaque para os ganhos no setor de siderurgia, seguindo os anúncios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a imposição de tarifas de 25% ao alumínio e o aço importados pelo país. Por sua vez, há a perspectiva de que o movimento faça parte de um plano que resulte em uma tarifa mais baixa do que o esperado anteriormente, o que dá certo alívio aos mercados.

O índice Dow Jones subiu 0,38%, a 44.470,41 pontos, o S&P 500 avançou 0,67%, a 6.066,44 pontos, enquanto o Nasdaq teve alta de 0,98%, a 19.714,27 pontos.

Os papéis da Nucor ganharam 5,58%, os da Steel Dynamics subiram 4,86%, os da Cleveland-Cliffs saltaram 17,93% e os da Alcoa tiveram alta de 2,24%. A ação da U.S. Steel subiu 4,79%, se recuperando ainda da queda forte após comentários de Trump sobre permitir apenas investimentos da japonesa Nippon Steel, e não mais a compra.

Para a Capital Economics, a visão otimista é que a de que administração Trump está tentando adotar uma abordagem mais ponderada para reequilibrar o comércio, o que poderia eventualmente resultar numa taxa tarifária global mais baixa. A consultoria lembra a União Europeia disse na semana passada que irá considerar a redução das tarifas sobre as importações de veículos dos EUA para evitar as ameaças de Trump. No entanto, dada a tendência de Trump para agir primeiro e negociar depois, ainda parece provável que as tarifas aumentem a inflação este ano e que, como resultado, o Federal Reserve (Fed) permaneça em espera. As expectativas dos consumidores dos americanos em relação à inflação ficaram estáveis em 3% para os horizontes de um ano e de três anos em janeiro, mesmos valores registrados no mês anterior, segundo o Fed de Nova York.

No setor de tecnologia, a Meta (+0,40%) se destacou ao estender alta pelo 15º dia consecutivo, o maior rali da big tech americana, enquanto a Super Micro Computer avançou 17,56% na véspera de “atualização sobre os negócios da empresa”. Já a Semtech tombou 31,02%, depois de anunciar na sexta-feira que espera receita menor no ano fiscal de 2026 por conta de redução nas vendas dos produtos CopperEdge. Os papéis da GameStop subiram 9,66%, depois que o CEO da empresa, Ryan Cohen, publicou uma foto ao lado do ex-CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, em seu perfil no X neste fim de semana.

As ações da Springworks Therapeutics saltaram 34,06% após a Merck confirmar que está em negociações sobre uma potencial aquisição da empresa de biotecnologia. Em comunicado, a Merck diz que as discussões estão em um estágio avançado, ainda que nenhum acordo vinculativo tenha sido celebrado com a Springworks, que tem como foco medicamentos para pacientes com tumores raros, cânceres hematológicos e tumores sólidos metastáticos definidos por biomarcadores. Os papéis da Merck recuaram 1,01%.