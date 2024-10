Bolsas de NY fecham em alta na sessão e na semana, lideradas por bancos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/10/2024 - 17:40 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York avançaram nesta sexta-feira, 11, e na semana, lideradas por grandes bancos, após primeiros balanços trimestrais do setor surpreenderem positivamente. Na sessão, investidores também analisaram dados de inflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones fechou com ganhos de 0,97%, aos 42.863,86 pontos (subiu 1,21% na semana) e o S&P 500 subiu 0,61%, aos 5.815,03 pontos (subiu 1,11% na semana), renovando seus recordes de fechamento. O Nasdaq marcou alta de 0,33%, aos 18.342,94 pontos (subiu 1,13% na semana).

As ações de bancos lideraram os ganhos em Wall Street nesta sexta, após os primeiros balanços do setor e da temporada agradarem investidores. JPMorgan (+4,44%) e Wells Fargo (+5,61%) tiveram queda nos lucros em relação ao ano anterior, mas menos do que os analistas temiam. BlackRock, que também divulgou resultado, subiu 3,65%.

Os resultados mostram que os consumidores dos EUA continuam resilientes, disse Michael Landsberg, diretor de investimentos da Landsberg Bennett Private Wealth Management. “O que você está vendo agora é que os consumidores continuam gastando e pagando suas contas”, disse ele. “Isso é bom para os bancos e para a economia liderada pelo consumidor.”

Já a Tesla caiu 8,78% depois que seu evento Robotaxi não agradou analistas de Wall Street e observadores da empresa. Enquanto isso, a Uber avançou 10,81%, já que a novidade da empresa de Elon Musk não foi vista como uma grande ameaça para a gigante do transporte por aplicativo.

A perspectiva para as ações dos EUA pode ser atraente para os investidores, mas com os principais índices sendo negociados em níveis recordes, “é difícil pensar que continuaremos nesse ritmo sem algum tipo de correção”, diz Mona Mahajan, da Edward Jones. Ainda assim, comprar qualquer queda parece uma estratégia sólida, diz.

