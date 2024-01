Bolsas de NY fecham em alta na reta final de ajuste ao CPI; Meta marca maior nível desde 2021

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/01/2024 - 18:35 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, com os investidores em compasso de espera pelo dado de inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Na reta final para a divulgação do indicador amanhã, as apostas em início do o ciclo de cortes de juros no país em março rondava patamar de 65% em meio a análises indicando que se espalham evidências de desaceleração das pressões de preços na economia americana. As ações da Meta ficaram no radar e fecharam no nível mais alto desde setembro de 2021.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,45%, aos 37.695,73 pontos; o S&P 500 subiu 0,57%, aos 4.783,45 pontos; e o Nasdaq avançou 0,75%, aos 14.969,65 pontos.

“O mercado acionário tem bases de comparação anuais muito favoráveis para os próximos três trimestres e as divulgações de resultados ajudarão a comprimir ainda mais a relação preço/lucro e a impulsionar onda após onda de surpresas em termos de lucros”, de acordo com a gestora Navelier.

As ações da Meta fecharam em alta de 3,65%, a US$ 370,47, após a corretora Mizuho aumentar o preço das ações para US$ 470, ante US$ 400. Na visão da Mizuho, espera-se que a empresa se beneficie da melhoria da monetização em Reels e FB Shops e do aumento da demanda dos anunciantes de comércio eletrônico chineses.

As ações da Amazon ganharam 1,56%. A empresa está eliminando centenas postos de trabalho nas unidades Prime Video, MGM Studios e na plataforma Twitch, de acordo com o The Wall Street Journal. O objetivo é concentrar os esforços em conteúdo que entregam mais impacto.

No final da tarde, as apostas em uma redução da taxa dos Fed Funds na reunião do Federal Reserve (Fed) em março eram de 65,2%, segundo a ferramenta FedWatch, da CME Group. Mais cedo, a expectativa era de 66%, ante 60,8% ontem. Ao longo da sessão, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, afirmou que a tarefa do BC de retornar a inflação para a meta de 2% ainda não terminou e uma postura monetária restritiva é necessária pra restaurar o equilíbrio.

