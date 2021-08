Bolsas de NY fecham em alta modesta; S&P 500 e Nasdaq renovam recordes históricos

Após uma abertura mista, as bolsas de Nova York confirmaram mais um pregão de ganhos nesta quarta-feira, com os índices S&P 500 e Nasdaq renovando máximas históricas de fechamento. Entre os setores, não houve sinal único, mas o financeiro se destacou, apoiado pelo avanço dos retornos dos Treasuries.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,11%, em 35.405,50 pontos, o S&P 500 avançou 0,22%, a 4.496,19 pontos, e o Nasdaq subiu 0,15%, a 15.041,86 pontos.

Na agenda de indicadores, foi informado que as encomendas de bens duráveis nos EUA caíram 0,5% em julho ante junho, mas analistas esperavam recuo pior, de 0,5%. Após o dado, houve abertura mista nas bolsas. Os índices ganharam fôlego ao longo do dia, mas não muito distantes da estabilidade.

Além do financeiro, os setores de serviços de comunicação, energia e indústria estiveram com sinal positivo. Já saúde e tecnologia exibiram baixas.

Nesta quarta, o presidente dos EUA, Joe Biden, se reuniu com executivos de grandes empresas do setor de tecnologia, com a intenção de discutir o papel delas para ajudar a evitar ataques cibernéticos, além de relatarem esses episódios. Apple recuou 0,84% e Microsoft, 0,20, mas Facebook subiu 0,79% e Alphabet teve alta de 0,58%.

Entre os bancos, Citigroup subiu 1,58% e JPMorgan, 2,06%. Já entre outras ações importantes, Boeing recuou 0,18%.

