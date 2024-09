Bolsas de NY fecham em alta lideradas por salto da Nvidia e após instabilidade com CPI

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2024 - 17:52 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York fecharam a quarta-feira, 11, com ganhos, graças ao salto das ações da Nvidia e pares, que ajudou a apagar as perdas registradas após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,31%, aos 40.861,71 pontos. O S&P 500 subiu 1,07%, encerrando em 5.554,13 pontos e o Nasdaq marcou alta de 2,17%, aos 17.395,53 pontos.

A abertura das bolsas de Nova York foi negativa, com quedas superiores a 1%, após o CPI de agosto indicar que o Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) não deverá ter espaço para iniciar seu ciclo de afrouxamento monetário de forma mais agressiva na próxima semana.

Mas os investidores voltaram às compras, principalmente em busca de papéis de tecnologia. Destaques para Nvidia, que apresentou ganhos de 8,80%, enquanto Amazon subiu 2,77% e Microsoft avançou 2,13%.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse em evento do Goldman Sachs que há grande demanda pelos novos semicondutores da empresa, acima do que a empresa tem conseguido entregar. Investidores analisam ainda rumores de que os Estados Unidos podem permitir a negociação de chips com Arábia Saudita, segundo revelaram fontes ao Semafor.

O economista-chefe de mercados da Capital Economics, John Higgins, projeta que o S&P 500 pode disparar cerca de 500 pontos nos meses restantes de 2024 e que uma possível bolha no setor de tecnologia não estourou.

“Até agora, não há muitas evidências de que os lucros da adoção da IA estejam vacilando”, escreveu, destacando o último relatório de lucros da Nvidia. “É verdade que houve muita conversa sobre a Nvidia ter uma precificação para perfeição. Mas o fato é que a empresa continuou a superar as expectativas dos analistas para receita e lucros por ação.”

*Com informações da Dow Jones Newswires