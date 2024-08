Bolsas de NY fecham em alta em dia de agenda esvaziada e na expectativa pelo CPI

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2024 - 18:00 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 9, em dia de agenda esvaziada, e ainda reagindo a comentários recentes de dirigentes do Federal Reserve (Fed) e na expectativa de novos dados da inflação nos Estados Unidos na próxima semana.

O índice Dow Jones subiu 0,13%, aos 39.497,54 pontos, o S&P 500 avançou 0,47%, aos 5.344,16 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 0,51%, aos 16.745,30 pontos.

Ontem, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse que a política monetária não será ditada pela evolução dos mercados acionários, mas sim pelos indicadores econômicos. Já o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, minimizou as preocupações sobre o esfriamento do mercado de trabalho americano, e disse que as empresas que ele conhece estão reduzindo as contrações, mas não realizando demissões em massa.

Os investidores se preparam para os próximos dados dos Estados Unidos, entre eles, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), previsto para ser divulgado na quarta-feira. Para a Oanda, se os dados de inflação forem muito baixos, poderia afetar negativamente o dólar americano. Mas, se o índice for mais alto do que se espera, poderia indicar que a inflação está mais forte do que o previsto, o que argumentaria contra a expectativa do mercado de cortes acelerados nas taxas de juros pelo Fed, diz o relatório.

Os índices referenciais do mercado acionário oscilaram no começo do pregão, mas no início da tarde firmaram ganhos com impulso do setor da tecnologia. As ações do Paramount Global ganharam força, após o grupo anunciar um plano que prevê eliminar 2 mil postos de trabalho. Já a News Corp, que controla The Wall Street Journal, voltou a mostrar lucro trimestral e as suas ações fecharam com ganho de 3,57%. Por sua vez, a Expedia agradou em termos de receita e saltou 10,21%. Entre empresas de elevada capitalização, os papéis da Nvidia tinham queda de 0,21%, enquanto a Apple ganhou 1,37%.

