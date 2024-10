Bolsas de NY fecham em alta e S&P renova máxima histórica antes de CPI e balanços

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2024 - 17:45 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 9, enquanto investidores se preparavam para a divulgação do indicador de inflação CPI e para o início de temporada de balanços. Investidores analisavam ainda a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,03%, aos 42.512,00 pontos. O S&P 500 avançou 0,71%, encerrando em 5.792,04 pontos, renovando sua máxima de fechamento, e o Nasdaq marcou alta de 0,60%, aos 18.291,62 pontos.

As bolsas de NY superaram abertura fraca e voltaram a subir nesta quarta, lideradas pelo setor financeiro. Goldman Sachs subiu 1,73% e JPMorgan avançou 1,27% conforme agentes aguardam o balanços de grandes bancos na sexta-feira.

A Tesla caiu 1,41%, enquanto os investidores aguardam seu evento Robotaxi, que ocorre amanhã, e falas do presidente-executivo da empresa, Elon Musk. E Boeing cedeu 3,41% depois que as negociações com trabalhadores sindicalizados foram paralisadas.

Jonathan Krinsky, da BTIG, acredita que ainda há uma chance razoável de o S&P 500 sofrer um “outubro vermelho”, mas observa que também é difícil encontrar convicção: o índice ainda está sendo negociado confortavelmente acima dos níveis de suporte.

Tom Essaye, do Sevens Report, também vê indicadores técnicos negativos. O Índice de Força Relativa (RSI, na sigla em inglês), um indicador de momentum usado para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda, tem divergido do S&P 500 por cerca de seis meses, caindo mesmo com o índice continuando a subir. “Essa mesma divergência ocorreu antes dos picos de mercado em 2000, 2007 e até mesmo de 2020.”

*Com informações da Dow Jones Newswires