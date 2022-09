Bolsas de NY fecham em alta e interrompem sequência de três semanas negativas

admin3 09/09/2022 - 17:39 Compartilhe

Os mercados acionários de Nova York registraram ganhos, nesta sexta-feira, 9. Os índices renovaram máximas à tarde e confirmaram ganhos semanais, interrompendo uma série de três semanas negativas.







O índice Dow Jones fechou com alta de 1,19%, a 32.151,71 pontos, o S&P 500 avançou 1,53%, a 4.067,37 pontos, e o Nasdaq subiu 2,11%, a 12.112,31 pontos. Na semana, os ganhos foram de 2,66%, 3,65% e 4,14%, respectivamente.

Investidores foram às compras de algumas ações consideradas “baratas”, após recuos recentes. Entre os setores, serviços de comunicação e tecnologia estiveram entre os maiores ganhos, o que impulsionou o Nasdaq. Além disso, energia exibiu ganhos sólidos, apoiados pela alta do petróleo.

Alguns analistas e investidores, porém, previam que a volatilidade deve continuar a dar o tom nas bolsas americanas. Além dos sinais do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), com aperto monetário previsto para o dia 21, havia expectativa pelo índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na próxima semana. O dado de inflação é visto justamente como crucial para se saber de quanto será a alta de juros deste mês do Fed.

Entre ações em foco hoje, Salesforce subiu 3,63%, Caterpillar avançou 3,46% e Chevron, 2,58%. A ação da Intel registrou ganho de 2,31%, no dia em que o presidente dos EUA, Joe Biden, discursou em fábrica em construção da empresa em Ohio, celebrando o fato de que o setor pode crescer mais nos EUA sem precisar “fabricar na China”. Entre outras ações de peso, Boeing recuou 0,17%, Apple subiu 1,88% e Meta teve alta de 4,37%. Amazon fechou em alta de 2,66% e Tesla, de 3,60%.

* Com informações da Dow Jones Newswires