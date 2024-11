Bolsas de NY fecham em alta e Dow Jones tem recorde, após nome bem recebido no Tesouro dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2024 - 18:15 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York fecharam em alta neta segunda-feira, 25, após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, indicar Scott Bessent para chefiar o Tesouro. A queda de 4% da Nvidia, porém, tirou o ímpeto robusto da abertura e trouxe S&P 500 e Nasdaq para mais próximo da linha da estabilidade ao longo da tarde.

No ajuste de fechamento, o índice Dow Jones subiu 0,99%, aos 44.736,57 pontos; o S&P 500 avançou 0,30%, aos 5.987,37 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,27%, aos 19.054,84 pontos. O VIX, espécie de “termômetro do medo” em Wall Street, perdia 4,20%, a 14,60 pontos, no final da jornada.

“A escolha de Scott Bessent como secretário do Tesouro dos EUA, rotulado como ‘hawk’ fiscal, é sensata e logicamente bem recebida pelos mercados globais”, resume o Societe Generale, em relatório.

A avaliação é a de que Bessent pode se firmar como um voz em defesa da responsabilidade fiscal no governo Trump 2.0. Gestor de fundo de hedge, Bessent defende uma política econômica que leve o déficit fiscal de volta a um nível abaixo de 3%. Para o Jefferies, a escolha é um sinal de que os temores por uma desequilíbrio das contas sob Trump eram exagerados.

Os relatos de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah também ajudaram a revigorar os ânimos, mas a consequente desvalorização do petróleo pressionou os papéis do setor. Chevron encerrou em baixa de 1,23%, ExxonMobil perdeu 1,49% e Occidental Petroleum baixou 2,87%.

Também em destaque negativo, Nvidia recuou 4,18%, em meio as persistentes preocupações quanto à incapacidade da fabricante de chips de cumprir as expectativas mais otimistas do mercado.