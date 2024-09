Bolsas de NY fecham em alta e com rotação para teses domésticas antes de decisão do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/09/2024 - 17:40 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York avançaram, com destaque para papéis domésticos sensíveis aos juros, diante da expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pode iniciar seu ciclo de afrouxamento com corte de 0,5 ponto porcentual. O índice Dow Jones fechou em alta de 0,72%, aos 41393,78 pontos. O S&P 500 subiu 0,54%, encerrando em 5.626,02 pontos e o Nasdaq marcou alta de 0,65%, aos 17.683,98 pontos.

A renovada possibilidade de o Fed iniciar o seu ciclo de afrouxamento monetário com um corte de 0,5 ponto porcentual na próxima quarta-feira animou investidores e, no caso das bolsas de Nova York, provocou rotação para teses sensíveis aos juros e à atividade. Nessa linha, o Russell 2000, composto por empresas domésticas e de menor capitalização, subiu 2,47%.

Os cortes de juros têm sido historicamente positivos para o mercado de ações, dizem analistas do Raymond James. No entanto, há uma dispersão significativa dependendo do resultado macro. Se os cortes do Fed estimularem o crescimento econômico, o S&P 500 subirá 18% em média, contra um declínio de 5% se a economia sucumbir a uma recessão. “Com um pouso suave, nosso cenário base, os cortes do Fed devem fornecer um ambiente favorável para as ações”, avaliam.

Na sessão, U.S. Steel avançou 3,83% conforme agentes avaliam notícias de que o presidente dos EUA Joe Biden não tomará medidas imediatas para bloquear a aquisição da empresa americana pela japonesa Nippon Steel.

Na outra ponta, a Boeing recuou 3,69% após o maior sindicato de funcionários da empresa rejeitar proposta de aumento salarial de 25% feita pela companhia.

*Com informações de Dow Jones Newswires