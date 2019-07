Bolsas de NY fecham em alta, com S&P e Nasdaq em máximas históricas

Os principais índices acionários de Nova York encerraram em alta o pregão desta sexta-feira, 26, reagindo à divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos, que surpreendeu positivamente o mercado, bem como à publicação de alguns balanços de empresas negociadas nas bolsas de Wall Street.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,19%, aos 27.192,45 pontos. Na semana, porém, houve queda de 0,14%. O S&P 500, por sua vez, encerrou o pregão com avanço de 0,74%, aos 3.025,86 pontos, renovando máxima histórica de fechamento. O fortalecimento semanal foi de 1,65%. Já o índice Nasdaq terminou o dia em alta de 1,11%, aos 8.330,21 pontos, também em máxima histórica de fechamento, em avanço semanal de 2,26%.

Hoje, o Departamento do Comércio dos EUA divulgou que o PIB do país cresceu à taxa anualizada de 2,1% no segundo trimestre, em uma primeira estimativa do indicador. A leitura veio dentro do intervalo das 46 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, entre 1,0% e 2,5%, e acima da mediana, de 1,9%. Contudo, trata-se de uma desaceleração em relação ao trimestre anterior, que registrou avanço de 3,1%, e a igual período do ano passado.

Impulsionaram os mercados acionários nova-iorquinos, também, balanços de empresas americanas que vieram a público entre ontem, após o fechamento do mercado, e hoje, durante o pregão. Alguns deles, com lucro acima do esperado.

É o caso da Alphabet, controladora do Google, que registrou lucro líquido de US$ 9,947 bilhões no segundo trimestre deste ano, o equivalente a US$ 14,21 por ação, enquanto analistas esperavam US$ 11,49 por ação. Além disso, a companhia comprará de volta mais US$ 25 bilhões em ações classe C. Reagindo ao balanço, a Alphabet encerrou o dia em alta de 9,62%.

O Twitter também viu seus papéis saltarem em Wall Street nesta sexta, em 8,92%. A rede social apresentou lucro líquido de US$ 1,12 bilhão no segundo trimestre, ou US$ 1,43 por ação, o maior ganho da história da companhia. Analistas consultados pela FactSet, que projetavam ganho líquido ajustado de US$ 0,18 por ação.

A Amazon, todavia, caiu 1,56% em Wall Street em meio a um balanço frustrante para o mercado. O lucro líquido da empresa foi de US$ 2,6 bilhões entre abril e junho, ou US$ 5,22 por ação, enquanto analistas previam US$ 5,29 por ação.

A tendência de queda também foi verificada na Intel (-1,09%), cujo lucro líquido no segundo trimestre, de US$ 4,2 bilhões, caiu 17% em relação a igual período do ano passado. Ontem à noite, a empresa informou que concordou em vender a maior parte de seu negócio de chips para smartphones à Apple, por US$ 1 bilhão.