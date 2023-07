Bolsas de NY fecham em alta, com S&P 500 acima de 4,5 mil pontos na 1ª vez desde abril de 2022

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 17:40 Compartilhe

As bolsas de Nova York fecharam em alta hoje, depois de o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA apontar desaceleração da inflação e dar mais uma injeção de ânimo aos mercados acionários ao fortalecer apostas de que a próxima alta dos juros do Federal Reserve (Fed) será a última do ano. Com isso, o índices S&P 500 e Nasdaq voltaram a renovar máximas desde abril de 2022.

No fim da tarde em Nova York, o índice Dow Jones fechou com avanço de 0,14%, a 34.395,14 pontos; o S&P 500 ganhou 0,85%, a 4.510,04 pontos, pela primeira vez acima de 4,5 mil pontos desde abril de 2022; e o Nasdaq subiu 1,58% a 14.138,57 pontos.

A forte desaceleração do PPI americano em junho reduziu as expectativas por aperto monetário adicional do Fed após o que espera-se que seja um aumento final de 25 pontos-base final neste mês.

A leitura mostrou arrefecimento da inflação maior que o esperado no índice cheio, assim como o fez o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de ontem, sugerindo que o BC americano pode não precisar subir muito mais a taxa básica de juros. “Essa desaceleração da inflação será encorajadora para as autoridades do Fed, especialmente as mais dovish, preocupadas com os riscos negativos para a atividade econômica”, comentou o Citi.

As ações da Pepsico subiram 2,38%, na esteira da divulgação do seus balanços, antes da abertura do mercado, com números melhores que o previsto por analistas.

Em destaque, o papel da Alphabet avançou 4,72%, após o Google lançar o Bard, seu serviço rival ao ChatGPT, na União Europeia e no Brasil. Já o da Amazon subiu 2,68% depois de a empresa informar que o primeiro dia do seu Prime Day – campanha de descontos exclusivos para assinantes do Prime -, na terça-feira, 11, foi o melhor em vendas da história.

As empresas do setor cripto dispararam, após decisão judicial parcialmente em favor da companhia de criptomoedas Ripples Labs contra a Securities and Exchange Comission. A gigante Coinbase teve alta de 24,49%% e as mineradoras de bitcoin Riot Platform e Marathon valorizaram 14,96% e 14,47%, respectivamente.

