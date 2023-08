Bolsas de NY fecham em alta, com reforço nas expectativas por fim do aperto do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2023 - 17:32 Compartilhe

As bolsas de Nova York fecharam nesta quarta-feira, 30, em alta pela quarta sessão consecutiva, apoiadas por nova bateria de dados dos Estados Unidos que reforçou apostas – já firmadas na terça-feira – em manutenção de juros do Federal Reserve (Fed) a partir de setembro.

O índice Dow Jones fechou com elevação de 0,11%, aos 34.890,77 pontos; o S&P 500 ganhou 0,39%, aos 4.515,00 pontos; e o Nasdaq teve alta de 0,54%, aos 14.019,31 pontos.

A chance de o Fed pausar o aperto monetário na próxima decisão subiu após relatório de mercado de trabalho dos EUA revelar criação de empregos menor do que o esperado no setor privado dos EUA, conforme estimativa da ADP.

A leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do país no segundo semestre também mostrou crescimento aquém do previsto anteriormente. O analista da Empiricus Research Richard Camargo disse que esses dados abriram caminho para bom desempenho das bolsas nesta quarta, observando que o mercado parece estar mais preocupado com a trajetória dos juros americanos que com a economia em si.

O estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz, ressalvou, no entanto, que não descarta totalmente um aumento adicional pelo Fed após setembro. “Eles podem indicar alta de juros na reunião seguinte, o que não sei se vai ser tão bem digerido. Mas, para hoje, está impulsionando os mercados”, disse.

A ação da 3M teve o pior desempenho do Dow Jones. O papel se desvalorizou 1,06% após a S&P rebaixar a nota de crédito da companhia e a Moody’s colocá-la em perspectiva negativa, na esteira do acordo judicial fechado pela empresa para resolver processo sobre protetores auriculares. A notícia havia impulsionado a 3M nos últimos dias, mas a tendência altista se reverteu com as ações de rating.

Na outra ponta, a ação da Apple avançou 1,92%. A gigante de tecnologia está testando o uso de impressoras 3D para a fabricação de Apple Watches – o relógio digital da empresa, segundo a Bloomberg. A notícia impulsionou empresas fabricantes de impressoras 3D em Nova York, como 3D Systems (+1,96%), Desktop Metal (+6,21%) e Stratasys (+2,43%).

