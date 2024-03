Bolsas de NY fecham em alta, com expectativa de corte de juros após Powell, mas bancos pesam

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/03/2024 - 18:18 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York fecharam em alta, após falas do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que não trouxeram nenhuma surpresa, mas reforçaram expectativas de cortes de juros neste ano. No entanto, o desempenho das ações do setor financeiro minou parte do impulso dos índices acionários, depois da notícia de resgate ao New York Community Bancorp (NYCB).

No fim da tarde, o índice Dow Jones fechou em alta de 0,20%, a 38.661,05 pontos; o S&P 500 avançou 0,51%, aos 5.104,76 pontos, e o Nasdaq subiu 0,58%, aos 16.031,54 pontos.

As bolsas abriram em alta, com ganhos perto de 1%. O discurso preparado por Powell para ser lido ao Congresso americano não teve nada de novo – como disse a Pantheon Macroeconomics em relatório -, aliviando um fator que ontem comprimia o sentimento. Powell indicou que o Fed ainda espera cortes de juros neste ano, mas que ainda não está pronto para iniciá-los. Para o Stifel, a linguagem reiterou a mensagem de paciência. A Oxford Economics destacou que Powell tinha a oportunidade de entregar um tom mais hawkish, mas não o fez.

Os relatórios ADP e Jolts também trouxeram um alívio no fronte de política monetária, ao mostrar recuo na criação de emprego nos EUA. O cenário era propício para ativos de risco como ações.

As bolsas perderam o fôlego diante de preocupações com o New York Community Bancorp (NYCB), que recentemente enfrentou problemas por sua exposição ao setor imobiliário comercial. As suas ações caíram até 42% e tiveram negociações interrompidas várias vezes no pregão, em meio a relatos de que o banco regional estaria em busca de mais aporte. Depois que o NYCB confirmou a injeção de mais de US$ 1 bilhão por um grupo de investidores institucionais, o papel saltou na direção contrária, chegando a avançar 30%. Ao final, fechou com ganhos de 7,45%.

A cautela se refletiu no setor financeiro. O índice KBW, composto por ações de bancos americanos, fechou com queda de 0,66%, a 98,82 pontos.

