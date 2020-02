Bolsas de NY fecham em alta com emprego no setor privado dos EUA e coronavírus

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 5, em meio à notícias de avanços científicos no combate ao coronavírus. O aumento de vagas de emprego do setor privado dos Estados Unidos surpreendeu o mercado e ajudou a sustentar o bom humor. Os ganhos foram contidos com a Organização Mundial de Saúde (OMS) alertando sobre o avanço do coronavírus no mundo. A organização também frisou que ainda não há remédios comprovados para combater o vírus. Mesmo assim, o S&P 500 e o Nasdaq registrando recorde histórico de fechamento.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,68% a 29.290,85, o Nasdaq avançou 0,43%, a 9,508,68 pontos, e o S&P 500 teve ganho de 1,13%, a 3.334,69 pontos.

As notícias de que pesquisadores da China e do Reino Unido estão avançando na busca por remédios e até uma vacina para combater o novo tipo de coronavírus de Wuhan animou os mercados. “O medo do coronavírus diminuiu um pouco em meio a relatos de progresso em direção à cura”, avaliou a Stifel em relatório enviado a clientes, prevendo um dia de fortes ganhos no mercado acionário americano.

O aumento surpreendente no número de vagas de emprego criadas no setor privado dos EUA em janeiro – 291 mil em janeiro ante 150 mil em dezembro – ajudou a alavancar os ganhos. Na sequência, os investidores acompanharam outros indicadores positivos da economia americana, como índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês), com elevação de dezembro para janeiro.

Os mercados oscilaram após um representante da OMS afirmar que terapias eficazes contra o coronavírus ainda não são conhecidas. A entidade informou duas novas mortes, enquanto os EUA confirmou um novo caso de contágio em Wisconsin.

A temporada de balanços corporativos tem ajudado a sustentar os ganhos. A Netflix fechou em alta de 0,18% depois de ter atingido sua maior elevação em 7 meses nas negociações do pré-mercado. A explicação seria o resultado positivo de sua concorrente, a Disney+. “O sucesso do Disney+ é parcialmente atribuível ao papel da Netflix como pioneira, que ajudou a impulsionar a inovação de hardware e software de vídeo, incentivou a agregação de mídia por provedores de banda larga e sem fio e mudou o comportamento do consumidor do linear”, escreveu analista da Patterson.

Destaque para ações da Boeing, que subiram 3,65% hoje, assim como as da General Eletric que tiveram valorização de 2,23%. O setor de energia da S&P 500 foi o que mais subiu hoje, 3,78%. Destaque para ações da Chesapeake Energy em alta de 9,80%, as da Chevron subindo 3,21% e a Exxon Mobil em alta de 4,60%.

