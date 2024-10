Bolsas de NY fecham em alta com bancos, aéreas e small caps em destaque

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2024 - 17:57 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 16, com contribuições positivas de bancos, aéreas e small caps, em um momento em que a temporada de balanços ganha força e domina as atenções de investidores.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,79%, aos 43.077,70 pontos, renovando máxima histórica de fechamento. O S&P 500 teve ganhos de 0,47%, encerrando em 5.842,47 pontos e o Nasdaq marcou alta de 0,28%, aos 18.367,08 pontos. O Russell 2000, de empresas de menor capitalização ligadas ao cenário doméstico, subiu 1,64%, aos 2.286,68 pontos.

A agenda macroeconômica fraca fez com que o noticiário corporativo dominasse as atenções nesta quarta, em um momento em que investidores mostram apetite pela bolsa americana e disposição para realizar rotação para ações de menor capitalização.

Pesquisa junto a gestores do Bank of America mostra que o sentimento dos investidores em relação ao mercado de ações teve seu maior aumento mensal (de 3,8 para 5,6, em uma escala de 0 a 10) desde junho de 2020, quando o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) reduziu as taxas de juros para zero para apoiar a economia durante a pandemia de covid-19.

Os bancos seguiram em destaque na sessão, com o Morgan Stanley avançando 6,50% após os lucros da empresa subirem para US$ 1,88 por ação, com receita de US$ 27,4 bilhões. E o subíndice de companhias aéreas do S&P 500 teve o maior avanço intradiário desde outubro de 2022, com o salto de 12,44% da United Airlines. A companhia reportou lucros por ação acima das expectativas.

Na outra ponta, Intel recuou 1,54%, após notícia de que a Associação de Cibersegurança da China recomendou que os produtos da empresa sejam submetidos a uma revisão. Já a Novavax caiu 19,44% diante de notícia que reguladores federais suspenderam testes clínicos de duas de suas vacinas.

*Com informações da Dow Jones Newswires