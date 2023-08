Bolsas de NY fecham em alta, após dados dos EUA reverterem aposta por aumento de juros do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2023 - 17:46 Compartilhe

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 29. O rali foi impulsionado após dados fracos de mercado de trabalho e de confiança do consumidor nos EUA, que elevaram expectativas por fim do ciclo de altas de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), alimentando o apetite por risco.

O índice Dow Jones fechou com elevação de 0,85%, aos 34.852,87 pontos; o S&P 500 ganhou 1,45% aos 4.497,77 pontos; e o Nasdaq teve alta de 1,74%, aos 13.943,76 pontos.

As bolsas abriram perto da estabilidade e logo aceleraram ganhos após a divulgação do relatório Jolts, que mostrou queda maior que o esperado no número de abertura de vagas de emprego. O índice de confiança do consumidor também recuou mais que o previsto por analistas.

O bom humor persistiu ao longo do dia e os três principais índices de Wall Street renovaram sucessivas máximas até perto do fechamento.

“As ações subiram enquanto os rendimento dos Treasuries caiu, imediatamente após a divulgação de dados econômicos mais fracos nesta manhã – expressando a crença de que as taxas de juro já podem ter atingido o seu pico”, disse o analista do City Index Paul Walton.

Em destaque, o papel da Tesla subiu 7,69% diante de rumores de lançamento de um cluster de computação de inteligência artificial (IA) pela empresa de veículos elétricos com tecnologia da Nvidia (+4,16%).

A Alphabet ganhou 2,72%, no dia em que o Google Cloud anunciou que vai vender acesso à sua nova tecnologia de IA para empresas clientes. No geral, mais empresas do setor de tecnologia subiram em Nova York, como Apple (+2,18%), Meta (+2,66%) e Microsoft (+1,44%).

A American Depositary Receipt (ADR) da chinesa de e-commerce PDD Holdings avançou 15% após divulgar balanço trimestral com aumento de 66% na receita.

As empresas do setor cripto também fecharam com ganhos, depois de decisão judicial em favor da Grayscale Investments em caso sobre lançamento de ETFs em bitcoins, elevando a cotação da moeda digital. Os papéis da Coinbase (+14,91%), da Riot Platforms (+17,25%) e da Marathon (+28,81%) se valorizaram com a notícia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias