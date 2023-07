Bolsas de NY fecham em alta, após balanços, mas setor financeiro sofre com fusão do Pacwest

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 17:28 Compartilhe

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, após uma série de balanços de empresas americanas melhores que o esperado e expectativa por estímulos na China. O índice Dow Jones chegou à décima segunda sessão consecutiva de ganhos, mas o impulso foi limitado pela expectativa majoritária de aumento na taxa de juros do Federal Reserve (Fed) amanhã. O setor bancário terminou no vermelho, pressionado após papel do PacWest Bancorp despencar diante da notícia de possível fusão. Após o fechamento, o negócio foi confirmado.

O índice Dow Jones fechou com avanço de 0,08%, a 35.438,07 pontos; o S&P 500 subiu 0,28%, a 4.567,46 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,61% a 14.144,56 pontos.

As ações continuam subindo enquanto resultados trimestrais continuam surpreendendo positivamente, comentou o analista da Oanda Edward Moya. “Cerca de um quarto da temporada de balanços em Wall Street já passou e até agora as atualizações mais importantes tiveram resultados melhores que o esperado”, afirmou. No índice S&P 500, 76% das companhias que já reportaram apresentaram lucros por ação (EPS, na sigla em inglês) que superaram expectativas.

A 3M avançou 5,33%, puxando a alta do Dow Jones, a Verizon subiu 0,77% e a General Electric, 6,27%, após reportarem números acima do esperado. Enquanto isso, a General Motors cedeu 3,51%, depois de anunciar planos de cortar custos e reduzir investimentos, mesmo também tendo lucro e receita melhores que o previsto.

Encabeçando o índice Nasdaq, a ADR da chinesa PDD Holdings (5,25%) se destacou na esteira de um fechamento de alta expressiva nas bolsas da China, na esteira da promessa do governo asiático de lançar mais estímulos econômicos. “As ações chinesas tiveram um dos seus melhores dias em anos hoje”, disse a Capital Economics.

Na reta final do pregão, o papel do PacWest Bancorporation despencou 27% e teve sua negociação suspensa e retomada sucessivas vezes, após o Wall Street Journal reportar que o banco estaria em negociações para se fundir com o Banc of California, que subiu 11% – notícia que se confirmou com anúncio oficial dos bancos, após fechamento do mercado. O movimento pressionou outros bancos e o setor financeiro do S&P 500 fechou com baixa de 0,73%.

