Bolsas de NY fecham em alta antes de inflação e balanços nos EUA; rebalanceamento segura Nasdaq

As bolsas de Nova York fecharam com viés positivo o pregão desta segunda-feira, 10, à medida que investidores aproveitaram uma agenda de indicadores relativamente esvaziada para se posicionar para uma semana marcada por dados de inflação nos Estados Unidos e o início da temporada de balanços.

No fechamento, o índice Dow Jones subiu 0,62%, a 33.944,40 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,24%, a 4.409,53 pontos.

Já o Nasdaq avançou 0,18%, a 13.685,48 pontos, contido principalmente por Microsoft (-1,60%), Apple (-1,09%) e Alphabet (-2,54%). o movimento reflete o anúncio de que o índice passará por um “rebalanceamento” para reduzir a concentração de grandes empresas.

Apesar disso, Meta conseguiu acumular ganho de 1,23%, diante do sucesso no lançamento da rede social rival ao Twitter, o Threads, que se tornou o aplicativo mais rápido a atingir a marca de 100 milhões de usuários.

O papel de Citi e Wells Fargo caíram 0,15% e 1,05%, respectivamente, mas JPMorgan subiu 0,56% e Bank of America avançou 0,46%. O setor reagiu de maneira limitada à apresentação da proposta do vice-presidente de supervisão do Federal Reserve (Fed), Michael Barr, para endurecer regras de capitalização de grandes bancos.

O analista Chris Beauchamp, da corretora IG, explica que os mercados tentaram recuperar terreno após a “atmosfera nebulosa” observada na última sexta-feira. No entanto, o índice de preços ao consumidor (CPI), na quarta-feira, e os resultados de grandes bancos, na sexta-feira, prometem trazer volatilidade na semana, segundo ele. “Como mostram os dados do payroll de sexta-feira, uma recessão ainda está distante e, co resultado, mais aumentos de juros ainda estão por vir”, ressalta Beauchamp.

*Com informações da Dow Jones Newswires

