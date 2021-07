Bolsas de NY fecham em alta, aguardando balanços e CPI dos EUA

As bolsas de Nova York fecharam em leve alta, suficiente para que os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq renovassem recorde de fechamento em dia de volume de negociações abaixo da média. Investidores aguardam a divulgação, amanhã, do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de junho nos EUA e o início da nova temporada de balanços corporativos. Os reflexos da pandemia de coronavírus também seguem no radar.

O índice Dow Jones avançou 0,36%, a 34.996,18 pontos, o S&P 500 subiu 0,35%, a 4.384,63 pontos, e o Nasdaq teve alta de 0,21%, a 14.733,24 pontos.

Tendo em vista os balanços, o Bank of America (BofA) destaca como “temas chave” inflação, China e a covid-19. “Esperamos que o impulso contínuo dos lucros reabasteça a confiança dos investidores na recuperação e conduza a rotação”, projeta. No entanto, nem sempre lucros fortes “significam um mercado forte”, pondera. “Historicamente, 60% dos trimestres de baixa ocorreram em meio a altas de lucros”, aponta o BofA. O setor bancário operou majoritariamente no azul, com Morgan Stanley (+2,67%) e JPMorgan (+1,42%) em destaque.

Outra alta relevante foi da Tesla, que subiu 4,38% e impulsionou o Nasdaq, em sessão marcada pela defesa por parte de Elon Musk em julgamento sobre a compra da SolarCity por parte de sua companhia em 2016. Destaque também para o voo com foguete de Richard Branson, que levou a uma alta de sua empresa de turismo espacial. As ações da Virgin Galactic subiram até 22% no pré-mercado, mas com a volatilidade, terminaram a sessão em baixa de 17,38%.

Amanhã, o CPI nos EUA deverá movimentar o mercado, em grande parte pela observação das potenciais reações do Federal Reserve (Fed). Segundo os analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, deve haver uma desaceleração para uma alta mensal de 0,5%, e um novo avanço de 5,0% na comparação anual. Hoje, o dirigente da distrital de Nova York, John Williams, afirmou que a instituição ainda não atingiu as condições para o “tapering”, como é chamado o processo de redução gradual das compras de ativos. Segundo Williams, a “alta incerteza” ainda domina as perspectivas econômicas do país.

O mercado observou a decisão do Banco do Povo da China (PBoc) de cortar compulsório bancários em 50 pontos-base a partir de 15 de julho tendo em vista estimular a atividade. No entanto, a intervenção do país asiático na operação de empresas locais nos EUA segue. Hoje, o Wall Street Journal publicou que a ByteDance, dona do aplicativo TikTok, suspendeu seus planos de fazer IPO por tempo indefinido, depois que funcionários do governo disseram à empresa para se concentrar em lidar com os riscos de segurança de dados. Alvo recente das restrições, a Didi recuou hoje 7,23%, dando sequência às perdas da última semana.

