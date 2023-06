Bolsas de NY fecham com sólidos ganhos após dados reduzirem temor por recessão nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 17:56 Compartilhe

Os três principais índices acionários de Nova York fecharam com sólidos ganhos nesta terça-feira, 27, após dados econômicos resilientes reduzirem os temores por um uma recessão nos EUA, ainda que o quadro reforce expectativa por mais aperto monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

No ajuste de fechamento, o índice Dow Jones subiu 0,63%, a 33.926,74 pontos; o S&P 500 ganhou 1,15%, a 4.378,41 pontos; e o Nasdaq avançou 1,65%, a 13.555,67 pontos.

“As ações dos EUA estão se recuperando depois que alguns dados econômicos fortes dos EUA deram um impulso às ações discricionárias de consumidor e à medida que os investidores voltaram às negociações de inteligência artificial”, afirma o analista Edward Moya, da Oanda.

Entre os destaques, Delta ganhou quase 7%, depois que a companhia aérea reforçou guidance otimista para este ano. Na esteira, American Airlines (+1,42%) e United (+5,08%) também avançaram. Já Meta se valorizou 3,08%, após o Citigroup elevar o preço-alvo de US$ 315 para US$ 360.

Empresas ligadas ao mercado de criptomoedas também apresentaram valorização firme, com escalada do Bitcoin na esteira da notícia de que a Fidelity se prepara para lançar um ETF (fundo negociado em bolsa) do ativo digital. Com isso, CoinBase disparou 12,84%.

Além do noticiário corporativo, os mercados repercutiram uma série de indicadores que apontaram força persistente da maior economia do planeta. Nesta terça, dados de moradias novas, confiança do consumidor e encomendas de bens duráveis surpreenderam analistas.

