Bolsas de NY fecham com forte queda com dados da economia dos EUA e receio com tarifa

As bolsas de Nova York fecharam o pregão desta sexta-feira, 28, com forte queda, após novos dados revelarem que o núcleo da inflação dos Estados Unidos aumentou mais do que o esperado em fevereiro e que o sentimento do consumidor caiu pelo terceiro mês consecutivo em março. A deterioração no sentimento de risco ainda é reforçada pelos temores relacionados à guerra tarifária do presidente Donald Trump e às tensões geopolíticas na Europa e no Oriente Médio.

O Dow Jones recuou 1,69%, aos 41.583,59 pontos; o S&P 500 cedeu 1,97%, aos 5.580,94 pontos; e o Nasdaq caiu 2,70%, aos 17.322,99 pontos. Os dados são preliminares. Na semana, o Dow Jones caiu 0,96%, o S&P 500 perdeu 1,53%% e o Nasdaq recuou 2,59%.

As ações da Tesla perderam 3,5%, acompanhando o sentimento geral de Wall Street. O papel teve ganho na quinta-feira, em uma sessão difícil para as montadoras, marcada por reações ao anúncio de Trump de que aplicará tarifas de 25% sobre todos os carros e algumas peças automotivas fabricados fora dos EUA. Diferentemente da General Motors, da Ford e da Stellantis, que acumularam perdas significativas no pregão da quinta, a Tesla fabrica internamente todos os carros que vende nos EUA.

A Nvidia caiu 1,58%, em novo recuo das ações da fabricante de chips para inteligência artificial em meio a preocupações com seus negócios na China.

A United States Steel ficou perto da estabilidade (+0,05%), depois de cair com informações de que sua fusão de US$ 14 bilhões com a japonesa Nippon Steel ainda pode ser salva. As duas empresas estão em negociações com Trump e, segundo o site de notícias Semafor, a Nippon Steel oferece elevar os investimentos nas instalações da U.S. Steel de US$ 2,7 bilhões para US$ 7 bilhões.

Enquanto isso, a AppLovin caiu quase 4,1%, revertendo parte do tombo de 20% no pregão anterior, depois que a Muddy Waters Research revelou ter assumido uma posição curta nas ações da empresa de tecnologia de publicidade.

Na outra ponta, a Lululemon Athletica, grife de roupas esportivas, despencou 14,2% e foi a maior queda porcentual do S&P após decepcionar Wall Street com seu guidance anual em um ambiente de maior cautela dos consumidores.

*Com informações da Dow Jones Newswires