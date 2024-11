Bolsas de NY devem ter ganhos marginais na abertura, à espera de Nvidia e com Ucrânia no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/11/2024 - 14:16 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York devem abrir com ganhos marginais, conforme sugerem os índices futuros, enquanto investidores jogam as tensões geopolíticas ao segundo plano para focar na expectativa para o balanço da Nvidia, que será divulgado mais tarde após o fechamento dos negócios à vista em Wall Street.

Por volta das 11h (de Brasília), o futuro do Dow Jones subia 0,19%, o do S&P 500 ganhava 0,09% e o do Nasdaq avançava 0,11%.

Segundo reportagem da Reuters, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estaria aberto a discutir um cessar-fogo com a gestão do presidente eleito dos EUA, Donald Trump. A notícia ajuda a aliviar os temores por uma escalada da guerra na Ucrânia, após o Kremlin atualizar a doutrina nuclear em resposta ao aval americano ao uso de mísseis de longo alcance por Kiev.

De qualquer forma, o grande foco nesta sessão da renda variável está nos números da Nvidia. A expectativa é de que a empresa informe vendas de US$ 33,1 bilhões no trimestre, de acordo com o consenso de analistas consultados pela FactSet. Se confirmado, o resultado representaria um avanço em relação aos três meses anteriores.

Em compasso de espera, a ação da fabricante de chips subia 0,41% no pré-mercado. Entre outros destaques, Comcast ganhava 2,43%, após a empresa anunciar que pretende desmembrar a divisão de redes de televisão a cabo, que inclui CNBC e MSNBC.

Na outra ponta, Target despencava 16,76%, depois que a varejista informou lucro e receita muito abaixo do esperado. A companhia americana admitiu que enfrenta desafios associados a custo e viu vendas praticamente estagnadas.