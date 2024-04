Bolsas de NY devem abrir de lado, com reação limitada a tensões Irã-Israel e balanços em foco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/04/2024 - 10:23 Para compartilhar:

Os índices futuros das bolsas de Nova York apontam para uma abertura bem próxima da estabilidade, com viés negativo. Após eles recuarem mais claramente em parte da madrugada, com a maior cautela ante o aparente ataque de Israel contra a cidade iraniana de Isfahan, parece predominar no mercado a leitura de que a ofensiva foi algo pontual, também com Teerã sinalizando que não pretende retaliar, ao menos por enquanto. Nesse quadro, balanços seguem como foco importante para as ações, com Netflix sob pressão, bem como declarações do comando do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Às 10h05 (de Brasília), o Dow Jones futuro subia 0,01%, o S&P 500 recuava 0,01% e o Nasdaq tinha baixa de 0,16%.

Segundo fontes citadas por vários meios da imprensa internacional, Israel teria lançado um ataque aéreo contra Isfahan, onde o Irã tem instalações nucleares. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) confirmou nesta manhã que não houve danos a essas instalações, e os relatos apontavam para algo limitado. Além disso, havia indicações de que Teerã não pretendia reagir, o que fez os mercados em geral corrigirem a cautela mais forte vista em parte da madrugada.

O Citi comenta que a onda de fuga do risco já havia sido em grande medida revertida, mas o banco vê o episódio como um exemplo de um risco no cenário que poderia fazer o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) cortar os juros mais cedo. O Rabobank, por sua vez, avalia que uma escalada não parece iminente neste momento, em meio a pedidos recentes de calma de várias autoridades.

Além disso, balanços corporativos seguem como foco importante, na temporada de resultados. Netflix operava em queda de 6,99% no pré-mercado, após a gigante do streaming registrar alta no lucro, nas assinaturas e na receita, mas divulgar previsões de vendas que não agradaram, em seu balanço publicado depois do fechamento de ontem. Nesta manhã, Procter & Gamble teve lucro acima do esperado para seu terceiro trimestre fiscal, mas as vendas frustraram a expectativa e o papel caía 2,35%. American Express, por sua vez, tinha alta de 0,18%, depois de chegar a cair no pré-mercado diante de seu balanço, com alta no lucro e na receita na comparação anual.

Entre dirigentes do Fed, o presidente da distrital de Chicago, Austan Goolsbee, deve falar em evento às 11h30 (de Brasília). Ontem, a sinalização continuava a ser de falta de pressa em cortar os juros, com Raphael Bostic (Atlanta) argumentando por apenas uma redução, mais para o fim deste ano.