Bolsas de NY caem com temor por recessão; Dow Jones e S&P 500 têm pior dia desde 2022

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2024 - 18:04 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York fecharam em forte queda nesta segunda-feira, 5, em meio ao temor de recessão nos Estados Unidos. A debanda global do risco, que se estendeu desde a sessão asiática, levou Dow Jones e S&P 500 a registrarem as maiores perdas diárias desde setembro de 2022.

O índice Dow Jones caiu 2,60%, aos 38.703,27 pontos, o S&P 500 declinou 3,00%, aos 5.186,33 pontos e o Nasdaq fechou em queda de 3,43%, aos 16.200,08 pontos.

O índice VIX, uma espécie de “termômetro do medo” em Wall Street, bateu o maior nível desde março de 2020, à época do choque inicial da pandemia de covid-19. Perto do fechamento, o índice saltava 64,90%, a 38,57 pontos.

As ações em Wall Street enfrentaram pressão aguda desde abertura, quando o Nasdaq chegou a cair cerca de 6%. No final da manhã, o avanço do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços medido pelo instituto ISM chegou a tirar os índices acionários das mínimas intraday, mas a tentativa de recuperação não conseguiu se consolidar.

Entre ações individuais, Nvidia perdeu 6,36%, em meio a relatos de que a empresa pretende adiar o lançamento de seu chip voltado para inteligência artificial. Apple recuou 4,82%, depois da notícia de que a Berkshire Hathaway anunciou reduzir as participações na empresa.