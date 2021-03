Bolsas de NY batem máximas e Nasdaq vira, com Tesla em alta de mais de 1%

As bolsas de Nova York ganharam novo impulso na última hora de pregão nesta quinta-feira, com máximas no dia há pouco do S&P 500 e do Dow Jones. O índice Nasdaq, que operou em baixa na maioria parte do dia, virou e agora sobe, apoiado pelo bom desempenho geral de ações de companhias de tecnologia.

A Tesla, quarto ativo de maior peso do índice, subia 1,29% às 16h15 (de Brasília). No mesmo horário, o Dow Jones avançava 0,54%, o S&P 500 tinha alta a 0,51%, e o Nasdaq, a 0,18%.

