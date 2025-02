Bolsas de NY avançam com recuperação do Nasdaq no fim da sessão após volatilidade

As bolsas de Nova York fecharam em alta hoje, após alternarem ganhos e quedas. O Dow Jones e o S&P 500 firmaram tendência de alta à tarde, com o Nasdaq exibindo um desempenho sem força. A recuperação de algumas big techs impulsionou o mercado, mas os ganhos foram limitados pela turbulência comercial global e balanços decepcionantes, como o da Alphabet. Expectativas para acordos entre EUA e China continuaram a influenciar os investidores, que também digeriam dados de PMI e déficit comercial dos EUA.

O índice Dow Jones subiu 0,71%, a 44.873,52 pontos, o S&P 500 avançou 0,39%, a 6.061,48 pontos, enquanto o Nasdaq teve alta de 0,19%, a 19.692,33 pontos.

O anúncio de que a Super Micro Computer (+7,99%), fabricante de servidores, completou a expansão de seu data center de IA com a plataforma Blackwell, recentemente lançada pela Nvidia, fez as ações da gigante de chips subirem 5,35%. Na esteira, as ações da Intel avançaram 1,87%.

Após a divulgação de resultados decepcionantes, as ações da Alphabet despencaram 7,29%. Perdas também foram registradas pela AMD (-6,27%) e pela Uber (-7,56%). Diante da queda no número de assinantes do Disney+, as ações da Disney recuaram 2,41%. Por outro lado, as ADRs da Novo Nordisk subiram 3,76%, assim como as ações da Mattel (+15,33%), que também se beneficiaram de resultados positivos.

Os papéis da Apple cederam 0,14%, com a informação de que o órgão antitruste da China estaria avaliando abrir uma investigação sobre as políticas da empresa.

No setor agrícola, as ações da FMC despencaram 33,5%, após a empresa projetar vendas menores no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

Apesar do USPS retomar a aceitação de envios da China e de Hong Kong, as ADRs da Alibaba (-3,02%), JD.com (-3,28%) e PDD Holdings (-3,43%), dona do app Temu, seguiram em queda.