Bolsas de NY aceleram alta, impulsionadas por ações de tecnologia e chips

06/05/2024 - 15:30

As bolsas de Nova York aceleraram alta, impulsionadas por ações ligadas ao setor de tecnologia e de semicondutores. Com o movimento, Nasdaq e S&P 500 renovam máximas intraday, apesar de comentários cautelosos dos dirigentes do Federal Reserve (Fed) Tom Barkin (Richmond) e John Willians (Nova York) nesta tarde. Às 15h13 (de Brasília), o Dow Jones avançava 0,38%, o S&P 500 sobe 0,75% e o Nasdaq tem alta de 0,85%. Na divisão de setores do S&P, tecnologia lidera os ganhos (+1,1%). Entre ações de destaque, a Micron salta 4,52%, a Nvidia sobe 3,38%, a AMD avança 2,74%, a Meta ganha 1,93% e a Microsoft tem alta de 1,23%. Na ponta negativa do setor, a Apple cai 1,29%.