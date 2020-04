Bolsas de Nova York fecham sem direção única

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único, com o Nasdaq terminando com tímidos ganhos, em um dia de cautela entre investidores após um final de semana em que o número de mortes por coronavírus ultrapassou a marca de 100 mil no mundo inteiro. Em um pregão de agenda esvaziada, com feriado na Europa, investidores reagiram ainda ao acordo firmado pela Organização dos Países Exportadores e Petróleo de aliados (Opep+) de corte de 9,7 milhões de barris por dia (bpd) na produção da commodity, abaixo do esperado pelo mercado.

O índice Dow Jones encerrou em queda de 1,39%, a 23.390,77 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 1,01%, a 2.761,63 pontos. Na direção oposta, o Nasdaq avançou 0,48%, a 8.192,42 pontos. O papel da Amazon, terceiro mais importante do índice, saltou 6,17%, após a empresa anunciar que contratará 75 mil funcionários, em meio ao avanço da demanda. A companhia também vai permitir que vendedores embarquem itens não essenciais em sua plataforma.

Apesar dos tom positivo no setor de tecnologia, a aversão ao risco predominou durante toda a sessão. O avanço do coronavírus, que já provocou 111 mil mortes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, continua a direcionar o humor de investidores.

Nos Estados Unidos, divergências na resposta à pandemia causaram impressão de que falta sintonia entre as diferentes instâncias do governo. Ontem, o presidente Donald Trump citou uma publicação no Twitter que pedia a demissão do imunologista Anthony Fauci, responsável pelo trabalho do governo na área de doenças infecciosas. A Casa Branca, contudo, negou que haja planos de dispensar o médico.

Para a diretora do BK Management, as divergências não agradaram investidores, porque sugerem que Trump esta “perdendo a paciência com o principal especialista em doenças infecciosas no país”.

Em relação à reabertura da economia, Trump afirmou, pela manhã, que a decisão de suspender a quarentena nos Estados cabia a ele. No entanto, seis governadores, incluindo o de Nova York, Andrew Cuomo, anunciaram a elaboração de um plano de ação para planejar o fim das medidas de distanciamento social.

Entre as petrolíferas, a ação da Occidental Petroleum recuou 0,13% e o da ExxonMobil caiu 0,88%, após a Opep+ fechar acordo para redução de 9,7 milhões de bpd na produção de petróleo. Para a Stifel, seja um passo na direção correta, a medida pode ter vindo muito tarde. “Os preços permanecem voláteis por conta de temores de que os cortes não serão suficientes para compensar o excesso de oferta enquanto o coronavírus destrói a demanda global”, avalia.

Diante do noticiário, a informação de que o senador Bernie Sanders declarou apoio ao ex-vice-presidente Joe Biden, na disputa à presidência americana, ficou em segundo plano. O mercado acompanha com atenção, a partir de agora, o início da temporada de balanços, que indicará a dimensão do impacto do coronavírus nas contas das empresas.