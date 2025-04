Bolsas de Nova York fecham sem direção única antes de tarifas de Trump; Newsmax salta

As bolsas de Nova York encerraram o pregão desta terça-feira sem direção única, em um dia de muita volatilidade, com os investidores cautelosos antes do anúncio do pacote de tarifas recíprocas, a ser revelado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na quarta-feira, 2, à tarde.

O Dow Jones recuou 0,03%, fechando a 41.989,84 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 0,38%, para 5.633,08 pontos. Já o Nasdaq avançou 0,87%, para 17.449,89 pontos, conforme dados preliminares.

Os índices começaram o pregão em queda, mas as bolsas ganharam fôlego durante a tarde, antes de recuar e renovar as mínimas da sessão após indicadores econômicos.

Os investidores ainda estão no escuro sobre o que será anunciado por Trump, o que aumenta a incerteza. As especulações variam entre uma tarifa recíproca geral para todos os parceiros comerciais ou taxas ajustadas para países específicos, o que deixa os mercados voláteis.

No cenário econômico, o índice de atividade industrial (PMI) dos Estados Unidos, elaborado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) caiu e ficou abaixo das expectativas, indicando contração no setor. O relatório de empregos (Jolts) também ficou abaixo do esperado, enquanto o PMI final de março caiu para 50,2, ligeiramente acima da projeção.

No mercado acionário, a Tesla subiu 3,59% após duas quedas seguidas, com investidores aguardando as vendas globais da montadora. A empresa de Elon Musk registrou uma queda de quase 40% nas vendas na França. A PVH, dona das marcas Calvin Klein e Tommy Hilfiger, ganhou 18,3% após resultados trimestrais positivos.

As ações das companhias aéreas foram duramente afetadas, com o banco Jefferies rebaixando diversas empresas do setor. A Delta Air Lines caiu 2,7%, a American Airlines recuou 2,4% e a Southwest Airlines caiu 5,9%.

As ações da Newsmax dispararam quase 184% após sua estreia na bolsa, enquanto a CoreWeave, uma recente IPO do setor de inteligência artificial, subiu 42%.

*Com informações da Dow Jones Newswires