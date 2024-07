Bolsas de Europa fecham mistas com Londres sob peso de mineradoras e Frankfurt em alta com SAP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2024 - 13:03 Para compartilhar:

As bolsas europeias fecharam com desempenhos divergentes nesta terça-feira, 23, com os investidores se voltando para o noticiário corporativo. As perdas das commodities pesaram em mineradoras em Londres. O mercado de Frankfurt subiu animado pelos ganhos da SAP após a maior desenvolvedora de software da Europa superar expectativas trimestrais de receita. Paris registrou leve ganho. Os investidores seguiram avaliando ainda os desdobramentos do quadro político dos EUA.

Em Frankfurt, o DAX registrou alta de 0,77%, aos 18.547,97 pontos. Em Paris, o índice CAC 40 caiu 0,31%, aos 7.598,63 pontos. Em Londres, o FTSE 100 recuou 0,38% e encerrou o dia em 8.167,37 pontos.

A SAP saltou 6,64% em Frankfurt, após a receita acima das expectativas. A companhia de tecnologia anunciou que pretende fazer uma reestruturação com demissões de 9.000 a 10.000 postos a um custo de US$ 3,26 bilhões. Anteriormente, a companhia pretendia demitir 8.000. Como resultado, a SAP espera agora gerar lucros de 10,2 bilhões em 2025, ante os 10 bilhões de euros projetados anteriormente.

Em Londres, a quedas das commodities pressionou ações como as da Anglo American (-2,51%), a Glencore (-2,22%) e a BP (-1,63%).

A Porsche despencou 4,11% após a montadora alemã de carros de luxo reduzir sua projeção de resultado anual e alertar sobre interrupções de produção devido a uma escassez de ligas de alumínio. A Volkswagen, que é acionista majoritária na Porsche, caiu 2,16% em Frankfurt.

Em Paris, a Edenred derreteu 12,4% mesmo após a companhia francesa de benefícios anunciar aumento de 18,5% da receita no primeiro semestre.

Em Milão, a petrolífera italiana Eni subiu 0,5% depois de anunciar um acordo temporário de exclusividade com a empresa de investimentos americana KKR para a possível venda de uma fatia minoritária em sua unidade de biocombustíveis Enilive.

No cenário macroeconômico, dados mostraram que a confiança do consumidor preliminar na zona do euro subiu mais do que o esperado em julho.

Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,63%, fechando em 11.213,85 pontos. O PSI 20, de Lisboa, terminou com variação negativa de 0,09%, aos 6.854,32 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve alta de 0,07%, aos 34.637,75 pontos. As cotações são preliminares. *Com informações da Dow Jones Newswires.