Bolsas de apostas mostram favoritismo para Trump em eleição nos EUA

As odds de bolsas de apostas dos Estados Unidos mostram que Donald Trump é o candidato favorito para vencer as eleições dos Estados Unidos, que ocorrem no dia 5 de novembro.

Apesar disso, a vantagem de Trump nas casas de aposta tem diminuido.

Os dados do site Polymarket mostram que a chance de Trump vencer com uma maioria republicana no Congresso caiu de 45% na quinta para 37% neste sábado,2.

As chances de Kamala vencer com um congresso democrata, por sua vez, subiram de 23% para 30% na mesma janela.

O site de apostas PredictIt passou a mostrar um empate entre Kamala e Trump, com ambos mostrando 52% de chance de vitória.

Há dias atrás, o republicano tinha uma vantagem considerável, com 62% de chance de vitória.

O Election Betting Odds mostra 56% de chance de vitória do republicano contra 43% de possibilidade de vitória da atual vice-presidente dos EUA. No início da semana Trump tinha 61% e Kamala, 37%.

Bolsas de apostas erraram poucas vezes o resultado das eleições dos EUA,

Historicamente, as odds de casas apostas têm sido um indicador dos resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos, já que desde 1866 esses dados só erraram duas vezes.

Um dos exemplos foi recente, das eleições de 2016, quando Hillary Clinton perdeu a eleição apesar de ser a favorita segundo as odds.