Bolsas da Europa tombam junto com petróleo; Stoxx 600 entra em bear market

As bolsas da Europa registraram quedas expressivas nesta segunda-feira, 9, dia marcado pelo mau humor generalizado nos mercados globais diante da “guerra de preços” no mercado petróleo. O índice pan-europeu Stoxx 600 entrou em bear market e fechou em queda de 7,44%, em 339,50 pontos.

O índice chegou a bater mínima de 336.54 pontos. Há, ainda, peso do avanço das mortes por coronavírus, em meio à dificuldade dos países europeus em conter a propagação da doença.

No fim de semana, a Arábia Saudita decidiu aumentar a produção de petróleo e dar descontos aos compradores, em retaliação à Rússia que se negou, na semana passada, a fazer um acordo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) para ampliar os cortes de produção e suportar os preços, em meio aos impactos do coronavírus.

De acordo com a Julius Bear, o “negócio de xisto nos EUA parece mais sensível ao preço e provavelmente chegará ao ponto de estrangular a produção, com algumas empresas que provavelmente não sobreviverão. Já as receitas do petróleo da Rússia devem cair, mas o rublo flutuante suaviza parte do impacto”. A Rússia disse nesta segunda que o país tem condições de enfrentar preços do barril de petróleo por período prolongado de até 10 anos.

O ING destaca o impacto do vírus na cadeia de suprimentos dos países na zona do euro “As interrupções na cadeia de suprimentos são grandes. À medida que as fábricas fecham, a produção se torna cada vez mais fragmentada em todo o mundo, e isso pode ter um impacto significativo na produção da zona do euro.”

Em Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 7,69%, em 5.965,77 pontos. A mineradora Glencore caiu 12,33% e a BHP, 16,57%.

Na Bolsa de Frankfurt, o índice DAX caiu 7,94%, a 10.625,02 pontos. Os bancos alemães estiveram pressionados, como Deutsche Bank que tombou 12,41%, e o Commerzbank, que desabou 15,44%. Neste cenário de aversão a risco, dados positivos da indústria alemã ficaram em segundo plano, como a produção industrial de janeiro, que cresceu 3% ante dezembro.

Em Paris, o índice CAC 40 fechou em queda de 8,39%, em 4.707,91 pontos. A ação da Airbus caiu 9,56%.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB registrou baixa de 11,17%, a 18.475,91 pontos, Destaque para os papéis da UniCredit, que caíram 13,44%.

Em Madri, o índice Ibex 35 caiu 7,96%, a 7.708,70 pontos. O índice PSI 20, de Paris, fechou em queda de 8,66%, a 4.266,88 pontos.