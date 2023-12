Bolsas da Europa sobem majoritariamente na volta do Natal; Anglo American salta mais de 3%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/12/2023 - 7:31 Para compartilhar:

As bolsas europeias operam majoritariamente em leve alta na manhã desta quarta-feira, 27, no primeiro dia de negócios após os feriados de Natal e de Boxing Day. Nesta última semana de 2023, a liquidez tende a ser bastante reduzida. Em Londres, a mineradora Anglo American é destaque positivo.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,28%, a 478,94 pontos.

Com a agenda nesta quarta esvaziada, investidores na Europa (e em Nova York) seguem na expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) comece a reduzir seu juros básicos no ano que vem, provavelmente já a partir de março.

Às 6h54 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,50%, a de Paris avançava 0,17% e a de Frankfurt tinha ganho de 0,11%. Já a de Milão mostrava alta de 0,21%, a de Lisboa se mantinha estável e a de Madri caía 0,12%.

No mercado inglês, a ação da Anglo American saltava mais de 3%, após o The Times noticiar que a empresa pretende vender parte de seu projeto de mineração no Reino Unido.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias