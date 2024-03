Bolsas da Europa sobem levemente, de olho em noticiário de empresas e dados da indústria

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/03/2024 - 6:33 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 13/03/2024 – As bolsas europeias operam majoritariamente em leve alta na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores monitoram notícias envolvendo empresas francesas e indicadores de produção industrial.

Por volta das 6h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha avanço marginal de 0,11%, a 507,10 pontos.

Em Paris, a ação do BNP Paribas subia quase 3% no horário acima, após o banco francês revelar que planeja devolver cerca de 20 bilhões de euros em capital a acionistas entre 2024 e 2026, enquanto a da Vallourec saltava 6,4%, após a ArcelorMittal anunciar compra de fatia de 28,4% na fabricante francesa de tubos de aços, por 955 milhões de euros.

Números da indústria europeia também estão no radar. Mais cedo, a do Reino Unido decepcionou com uma inesperada queda na produção de janeiro. Logo mais, será divulgado levantamento sobre a produção industrial da zona do euro.

Às 6h29 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,16% e a de Paris avançava 0,14%, enquanto a de Frankfurt se mantinha estável. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,44%, 1,19% e 0,39%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias