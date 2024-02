Bolsas da Europa sobem levemente após balanços, dado alemão e sinais de estímulos na China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/02/2024 - 7:18 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 06/02/2024 – As bolsas europeias operam majoritariamente em leve alta na manhã desta terça-feira, após balanço positivo da gigante petrolífera BP, dados alemães melhores do que o esperado e sinais de novos estímulos para sustentar os enfraquecidos mercados acionários da China.

Por volta das 7h00 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha avanço marginal de 0,08%, a 484,11 pontos.

A BP lucrou mais do que o esperado no quarto trimestre de 2023 e revelou planos de acelerar recompras de ações. No horário acima, o papel da petrolífera saltava 5,7% em Londres.

Em Zurique, por outro lado, a ação do UBS caía 2,5%, após o banco suíço registrar prejuízo menor do que o previsto, mas decepcionar em termos de receita.

No noticiário macroeconômico, surpresa positiva da Alemanha, onde as encomendas à indústria deram um salto de 8,9% em dezembro ante o mês anterior. A previsão de analistas era de queda de 0,3%. Já na zona do euro, as vendas no varejo recuaram 1,1% no mesmo período, variação que veio quase em linha com o consenso.

O apetite por risco na Europa vem também após as bolsas chinesas se recuperarem com vigor hoje de fortes perdas recentes, diante de sinais de novos estímulos de Pequim.

Às 7h16 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,31% e a de Paris avançava 0,06%, enquanto as de Milão, Madri e Lisboa exibiam ganhos de 0,23%, 0,24% e 0,07%, respectivamente. Exceção, a de Frankfurt caía 0,18%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

