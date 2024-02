Bolsas da Europa sobem levemente, à espera de dados de inflação dos EUA e Alemanha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/02/2024 - 6:43 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 29/02/2024 – As bolsas europeias operam em leve alta na manhã desta quinta-feira, lideradas por ações do setor de construção, com investidores à espera de novos dados de inflação dos EUA e da Alemanha e apesar de balanços fracos de algumas grandes empresas da região, como AB InBev e Air France-KLM.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,14%, a 495,28 pontos. Apenas o subíndice da indústria de construção tinha ganho de 1,25%.

O foco dos investidores hoje é a pesquisa mensal dos EUA sobre a inflação PCE, medida de preços favorita do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Também é aguardada prévia da inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha, um dia antes de a zona do euro divulgar o mesmo dado.

Tanto o Fed quanto o Banco Central Europeu (BCE) vêm relutando em começar a reduzir juros em meio a pressões inflacionárias persistentes.

Em relação à temporada de balanços europeus, os últimos não agradaram.

A Air France-KLM sofreu prejuízo no quarto trimestre de 2023, revertendo lucro de um ano antes, e a ação da companhia aérea franco-holandesa tombava mais de 8% em Paris, no horário acima.

Já a AB InBev, controladora da Ambev no Brasil, teve queda no lucro trimestral e decepcionou em receita. Em Bruxelas, a ação da maior cervejaria do mundo recuava mais de 1%.

Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,16%, a de Paris avançava 0,07% e a de Frankfurt ganhava 0,37%, após tocar máxima intraday. Já as de Milão e Lisboa tinham altas de 0,38% e 0,02%, respectivamente. A de Madri, por sua vez, oscilava perto da estabilidade.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

