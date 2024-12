Bolsas da Europa sobem de olho no BCE e apesar de crise na França, Frankfurt tem recorde

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/12/2024 - 13:53 Para compartilhar:

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta terça-feira, 3, seguindo um movimento de ganhos na semana, que leva em conta as perspectivas para a postura do Banco Central Europeu (BCE). O índice DAX ultrapassou o nível simbólico de 20 mil pontos pela primeira vez, em Frankfurt, e terminou a sessão com recorde histórico. O movimento de impulso ocorre apesar da crise política que ameaça derrubar o governo do primeiro-ministro Michel Barnier na França. Com alta do petróleo a partir de tensões geopolíticas, empresas do setor tiveram avanços relevantes.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,44%, a 515,89 pontos.

Nesta semana, as ações vem subindo na Europa com destaque para o setor de tecnologia. Na visão do Rabobank, as ações podem ter beneficiado da maior quantidade de flexibilização do BCE precificada na curva. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,51%, a 20.035,14 pontos. O BCE deve cortar as taxas de juros quando se reunir em dezembro, mas o ajuste da política monetária deve permanecer gradual e dependente de dados, afirmou o dirigente e presidente do BC da Letônia, Martins Kazaks, em um evento do MNI Connect na terça-feira. Kazaks, no entanto, reconheceu que o BC europeu precisa permanecer “ágil e flexível” para alterar os juros, se necessário.

Na França, após uma controversa manobra de Barnier para tentar aprovar o orçamento sem o aval do parlamento, dois grupos de oposição invocaram ontem um mecanismo de censura que abre caminho para voto de confiança contra a coalizão governista. A expectativa é de que a votação ocorra amanhã. A Eurasia vê apenas 20% de chance de o premiê sobreviver à moção. Em Paris, o CAC 40 teve alta mais limitada que a dos pares, avançando 0,26%, a 7.255,42 pontos.

Mesmo assim, o Jefferies considera que os ativos franceses atravessam a tempestade política de maneira relativamente tranquila. O banco explica que especuladores já estão com um posicionamento negativo sobre o país. A eventual queda de Barnier levaria a uma paralisa na aprovação de reformas. “Mas essa situação não é muito diferente do atual governo minoritário”, pondera a instituição.

Em Londres, a petroleira BP avançou 1,89%, a ajudando na alta de 0,56% do FTSE 100, a 8.359,41 pontos. Em Milão, o FTSE MIB subiu 1,03%, a 33.829,34 pontos. Em Madri, o Ibex35 teve alta de 1,31%, a 11.889,20 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,68%, a 6.405,83 pontos.

Nesta manhã, foi informada uma alta na abertura de postos de trabalhos americanos, de acordo com o relatório Jolts, acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet. Na sexta-feira, o Departamento do Trabalho dos EUA divulga o relatório de empregos, o payroll.