Bolsas da Europa sobem com recuperação do varejo no Reino Unido e balanço do NatWest

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 16/02/2024 – As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, ampliando ganhos dos dois pregões anteriores, após o setor varejista britânico mostrar desempenho melhor do que o previsto e o banco britânico NatWest divulgar balanço positivo.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,51%, a 491,05 pontos.

As vendas no varejo do Reino Unido deram um salto mensal de 3,4% em janeiro, superando de longe a expectativa de analistas e alimentando esperanças de que a economia britânica volte a se recuperar depois de entrar em recessão técnica, no fim do ano passado. O avanço nas vendas foi o maior em mais de dois anos e veio após uma queda recorde em dezembro.

Ainda no Reino Unido, o NatWest agradou com números de lucro e receita com juros do último trimestre de 2023. No horário acima, a ação do banco britânico avançava mais de 4% em Londres.

No âmbito da política monetária, a dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Isabel Schnabel sinalizou que os juros da zona do euro precisarão continuar altos até que a instituição tenha confiança de que a inflação na zona do euro voltará para sua meta oficial de 2% de forma sustentável. A fala de Schnabel veio na mesma linha de comentários feitos pela presidente do BCE, Christine Lagarde, e pelo vice-presidente do banco, Luis de Guindos, nos últimos dias.

Nas próximas horas, a atenção de investidores na Europa vai se voltar para novos dados de inflação dos EUA, após o índice de preços ao consumidor (CPI) americano surpreender para cima, na última terça-feira (13).

Às 7h16 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,85%, a de Frankfurt avançava 0,79% e a de Paris ganhava 0,61%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,47%, 0,01% e 0,72%, respectivamente.

