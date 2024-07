Bolsas da Europa sobem, com Paris na liderança, após 1º turno da eleição francesa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2024 - 7:09 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 01/07/2024 – As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, com a de Paris liderando os ganhos, enquanto investidores avaliam o resultado do primeiro turno das eleições parlamentares da França.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,27%, a 512,78 pontos.

Como era esperado, o partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN), de Marine Le Pen, obteve uma ampla vitória no primeiro turno da eleição francesa, mas por uma margem menor do que as pesquisas de opinião haviam sugerido. Há expectativas de que a ultradireita não consiga garantir maioria absoluta no segundo turno do pleito, em 7 de julho, o que ajuda a impulsionar a bolsa francesa e o euro.

Às 7h05 (de Brasília), o índice acionário CAC-40 subia 1,54% em Paris, com destaque para o setor bancário: Société Générale, Crédit Agricole e BNP Paribas saltavam 4%, 3,4% e 2,8%, respectivamente.

Do noticiário macroeconômico, o PMI industrial da zona do euro caiu a 45,8 em junho, mas ficou acima da estimativa inicial. Já no Reino Unido, o mesmo PMI recuou a 50,9 no mês passado, contrariando cálculo preliminar de leve avanço.

Também às 7h05 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,35% e a de Frankfurt avançava 0,33%, enquanto as de Milão, Madri e Lisboa exibiam respectivas altas de 1,52%, 0,89% e 1,38%.

